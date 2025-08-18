Movimiento Ciudadano reúne a jóvenes de Chiapas

Con más de 200 liderazgos jóvenes de todo el estado, Movimiento Ciudadano consolidó en Tuxtla Gutiérrez la fuerza juvenil de su proyecto político, en un evento que incluyó la toma de protesta de la estructura estatal de Jóvenes en Movimiento Chiapas, el foro de análisis “En Chiapas, el Futuro es Joven y Naranja” y la conferencia magistral de la diputada federal naranja, Laura Ballesteros Mancilla.

“Chiapas es el estado más joven del país, y en Movimiento Ciudadano las juventudes tienen un papel protagónico para transformar a México”, afirmó Manuel Sobrino Durán, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, al encabezar la jornada.

La toma de protesta estuvo a cargo de Laura Ballesteros, junto a Luz Camila Guerra, vicecoordinadora nacional de Jóvenes en Movimiento, y Manuel Sobrino, quienes integraron formalmente a la nueva estructura estatal, consolidando el liderazgo juvenil naranja en Chiapas.

El foro fue moderado por Ana Sofía Calderón Maza, delegada estatal de Jóvenes en Movimiento, y contó con la participación de liderazgos nacionales y estatales como María Elisa Bravo (directora de Juventudes Jalisco), Mario Redondo (delegado de Jóvenes en Movimiento en Quintana Roo) y Fabricio González (fundador de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en México). Durante el diálogo se abordaron temas clave como participación política, causas juveniles, redes sociales y territorio.

La jornada concluyó con la conferencia magistral de Laura Ballesteros, quien reconoció la energía juvenil de Chiapas: “Manuel Sobrino y la Fuerza Naranja chiapaneca están dando la batalla y estoy convencida de que juntos vamos a hacer historia en 2027”.