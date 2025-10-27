Movimiento de Esperanza será nuevo partido político

El Movimiento de Esperanza será el nuevo partido político en Chiapas, el partido de las nuevas voces, de las causas justas y del pueblo que decidió levantarse con dignidad.

Será el Partido Rosa, el color de la empatía, de la unión, de la sensibilidad y de la fuerza que nace del corazón del pueblo chiapaneco.

Un partido que representa la solidaridad entre mujeres y hombres, y la convicción de que la política puede volver a tener rostro humano.

El Movimiento de Esperanza no nace de los acuerdos de arriba, sino del trabajo y la organización de la gente común. Nace en las calles, en las colonias, en los ejidos, en las comunidades donde se resiste, se trabaja y se sueña.

Chiapas necesita un partido con raíz, con identidad y con sentido social, un partido que piense como las y los chiapanecos, que hable como chiapaneco y que sueñe como chiapaneco.

Por eso, el Movimiento de Esperanza será el nuevo partido político en Chiapas, será la voz de las mujeres que no se rinden, de los jóvenes que creen, de los trabajadores que sostienen al estado y de los pueblos que no olvidan sus raíces.

Porque Chiapas ya decidió no volver atrás, porque el futuro se construye con organización, con verdad y con esperanza.