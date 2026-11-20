El periodista chiapaneco, con varias décadas de trayectoria, Rodolfo García del Pino, comentó que el movimiento zapatista de Chiapas removió conciencias a nivel social y político y, sobre todo, puso los ojos del mundo sobre el territorio local, ahí la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y no olviden estos hechos históricos.

García del Pino, participó con la ponencia “El EZLN y la transformación de la ciudadanía: autonomía, resistencia y participación política”, en el 2o Congreso de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Mantener fresca la memoria

Manifestó que es importante que estos hechos no se olviden, porque “los mexicanos estamos acostumbrados a perder la memoria, para eso sirven este tipo de eventos. Para recordar que los pueblos indígenas deben tener sus derechos garantizados”.

Sostuvo que el movimiento fue un parteaguas para el periodismo, que cambió radicalmente a partir del 94; “si bien fue un evento sorpresivo, hasta cierto punto se esperaba desde un año antes por la situación social y política que prevalecía”, dijo.

“La aparición de los zapatistas primero dio miedo, porque hubo muertes, violencia, pero a partir de los mensajes del entonces subcomandante Marcos se movió la conciencia social, sobre todo de los pueblos indígenas que habían sido marginados por más de 500 años”

“Vivir esas jornadas haciendo periodismo fue bastante emocionante, no era fácil por la misma situación, sumado a un régimen político de un partido en el poder por varias décadas que intentaba censurar la información”, reconoció.