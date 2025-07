MUCH, espacio de ciencia en el corazón de la reserva

Pocos lo saben, pero el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) tiene el privilegio de estar ubicado dentro de una de las reservas ecológicas más importantes de Tuxtla Gutiérrez, lo que lo convierte en un espacio único donde la ciencia, la tecnología y el respeto por la naturaleza conviven todos los días.

Durante un recorrido con medios de comunicación, el director general de la Agencia Digital de Innovación y Tecnología del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, subrayó la relevancia de esta ubicación privilegiada. “Estar dentro de una reserva no solo nos compromete a cuidar y proteger el entorno, también nos inspira a educar desde el ejemplo. En el MUCH no solo hablamos de sostenibilidad, la vivimos cada día”, expresó.

Experiencia distinta

Además de sus salas interactivas y espacios de divulgación científica, el MUCH promueve activamente iniciativas de reforestación, educación ambiental y respeto por la biodiversidad local, involucrando a niñas, niños, jóvenes y familias en experiencias significativas y memorables.

Este verano, el MUCH reafirma su compromiso con la ciencia y el medio ambiente, invitando a la ciudadanía a sumarse a sus actividades y descubrir que aprender también puede ser una forma de cuidar el planeta.