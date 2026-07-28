MUCH y Planetario, listos para recibir a infantes

Los centros de divulgación científica como el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) y el Planetario Tuxtla se encuentran listos para recibir a decenas de niñas y niños que participarán en los Cursos de Verano Ciencia y Aventura 2026, una experiencia diseñada para despertar la curiosidad, fomentar el aprendizaje y acercarlos al mundo de la ciencia y tecnología.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, informó que ambas sedes han preparado actividades dinámicas y educativas para que las y los asistentes, de entre 6 y 12 años, disfruten unas vacaciones diferentes, llenas de descubrimientos, experimentos y diversión.

“Queremos que las niñas y los niños aprendan mientras juegan, exploren, experimenten y desarrollen habilidades que fortalezcan su creatividad e interés por la ciencia y la innovación”, destacó.

Temas

El Planetario Tuxtla ofrecerá su curso del tres al siete agosto con temas de: Astronomía Kids, construcción y lanzamiento de cohetes, experimentos de luminiscencia, exploración del Sistema Solar y creación de hologramas, entre otras experiencias que estimularán la imaginación y pensamiento científico.

Por su parte, en el MUCH, del 10 al 14 de agosto, las y los participantes podrán elaborar instrumentos musicales artesanales, conocer el fascinante mundo de las abejas, descubrir la metamorfosis de las mariposas, realizar experimentos científicos, construir un volcán y disfrutar de funciones de cine científico.

Ambos cursos se llevarán a cabo en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y estarán dirigidos a niñas y niños de seis a 12 años de edad.

Las inscripciones continúan abiertas directamente en el MUCH y/o en el Planetario Tuxtla, de martes a jueves a partir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde; y el viernes hasta el medio día, el cupo es limitado.

Los requisitos de las inscripciones son: copia del acta de nacimiento de la niña o niño, y copia del INE de la madre, padre o tutor, con un costo de recuperación de 500 pesos por curso.