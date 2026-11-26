La violencia vicaria comenzó a tipificarse y sancionarse penalmente en México en 2023 con reformas aprobadas en noviembre de ese año para incluirla en el Código Penal Federal, pero hasta la fecha muchas mujeres desconocen de esta conducta, lo que lleva a que no denuncien.

Jesús Neptalí Díaz Sánchez, de la Maestría en Estudios Psicosociales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que se ejerce hacia las mujeres a través de la instrumentalización de las hijas e hijos, o incluso a personas allegadas a la víctima.

Propósito

El objetivo es causar daño, pero ya no de forma directa. Se puede presentar cuando habla mal de la madre, intenta romper el vínculo afectivo o usa a los niños para obtener información o espiarla.

También cuando amenaza con quitarle la custodia, dañar a los menores o atentar contra su vida para someter a la mujer. Inicia demandas o denuncias basadas en hechos falsos para desgastar emocional y económicamente a la madre o alterar la guarda y custodia. Incluso se los lleva y los esconde.

Hombres no

Aunque han intentado reconocer a los hombres como víctimas de esta violencia, el concepto va enmarcado a una simetría de poder, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo resolvió, por razón de género y afecta a las mujeres. En el caso de los hombres intervienen otros factores y se estipula diferente penalmente.

Díaz Sánchez ha visitado diversos municipios, como Venustiano Carranza, Suchiapa, Berriozábal y Ocozocoautla para brindar contención emocional a mujeres en situación de violencia, algo que también ha trabajado de forma virtual.

Reiteró que muchas mujeres desconocen que es violencia, incluso piensan que, al estar sus hijos con el papá, está bien, aunque ellas no estén de acuerdo. Pensaban que no podían hacer nada porque en muchos casos intentan denunciar, pero son revictimizadas.