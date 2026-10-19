Muchas mujeres han sufrido acoso sexual callejero

De acuerdo a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, nueve de cada diez mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero, por lo que se destacaron las conductas de riesgo y la importancia de reconocer las agresiones y promover la denuncia, tanto en espacios públicos como en entornos digitales.

En el ámbito local, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 30.4 por ciento de las mujeres de 18 años o más en Tuxtla Gutiérrez enfrentó alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos durante el segundo semestre de 2024.

Según la SIM, el acosómetro enumera comportamientos que pueden vulnerar la integridad y la libertad sexual de las personas, desde expresiones que suelen normalizarse hasta agresiones físicas y presiones de carácter sexual.

Entre ellas se encuentran los piropos y comentarios groseros, las miradas morbosas, los gestos obscenos, las bromas sexuales sobre la apariencia física y el seguimiento insistente de una persona.

Entre las situaciones de mayor gravedad, destacan los besos o tocamientos sin consentimiento, los roces con los genitales, el exhibicionismo, las represalias por negarse a conceder favores sexuales y la presión para obtenerlos.

Asimismo, advirtió sobre la toma y difusión de fotografías o videos sin autorización, el envío o la solicitud de contenido sexual, la coacción para mantener una relación sentimental y los contactos sin finalidad académica o laboral por distintos medios de comunicación.

También contempla las burlas y los rumores relacionados con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, así como el condicionamiento de la vestimenta.

Violencia digital

Por otra parte, el violentómetro digital identificó agresiones que pueden presentarse mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas tecnológicas.

Entre las conductas se encuentran los insultos electrónicos, la exclusión virtual, la vulneración de datos personales, el acecho o stalking, el hostigamiento, la suplantación de identidad y la difamación virtual.

El listado también contempla la ciberpersecución, la sextorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la trata virtual de personas.