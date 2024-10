Mucho que cambiar y reflexionar en el PAN

Como parte del proceso de la renovación de la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero, candidato del blanquiazul, reconoció que hay mucho que cambiar y reflexionar sobre el partido y un rumbo que se debe corregir.

Aclaró que no se irá a ningún extremo, es decir, que en el PAN ya no haya que hacer o, en el otro caso, que todo están de maravilla y que no hay nada que ajustar.

Lo que se necesita, dijo, es encontrar un punto medio que permita sacar adelante a dicho instituto político, a fin de ayudarle a la gente en todo el país.

“Para eso surgió el PAN y es el espíritu que no vamos a perder jamás, aunque estamos conscientes de que hay mucho que cambiar y un rumbo que tenemos que corregir”, enfatizó.

Romero detalló que coincide con aquellos que piensan que se debe regresar a los métodos democráticos para elegir las candidaturas y de admitir la afiliación de cualquier persona que tenga la aspiración de ingresar al PAN.

Integrantes

Renán Barrera, miembro de la planilla, coincidió en la necesidad de hacer cambios estructurales al interior del partido, el cual requiere del reencuentro con la ciudadanía. Consideró que Romero busca que haya unidad en el PAN.

Con eso, dijo, que sean capaces de ir hacia un mismo lugar cuando exista la convicción de que sean útiles para la población. Con o sin cargo político, refirió, está para construir una mejor sociedad.

Finalmente, Romero explicó que tienen que clasificar las decisiones que tome el PAN con sus alianzas en la vida parlamentaria y, por otro lado, en los temas electorales.