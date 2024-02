Muchos maestros trabajan bajo riesgo: Sección 7

Muchos maestros trabajan bajo constante riesgo a su seguridad personal debido a la violencia que prevalece en algunas regiones del estado, afirmó Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En rueda de prensa dijo que no tiene datos de escuelas cerradas por la violencia porque “es muy complicado con ese tema social que hay en Chiapas”.

Panorama

Agregó que “muchos compañeros se acercan, pero nos piden no emitir datos, nombres, escuelas ni localidades. No es muy sencillo decir qué escuelas (están cerradas). Lo que sí es cierto es que hay muchos compañeros que tienen riesgo en su vida; hay muchos que han sufrido situaciones complicadas y el gobierno no ha podido resolver el problema; nuestra exigencia es que haya paz para todos, no solo para al magisterio”.

Insistió en que la Sección 7 ha exigido al gobierno federal y estatal que “asuman su responsabilidad para garantizar la paz social que hoy está siendo vulnerada por la inseguridad”.

González Vázquez estuvo en esta ciudad junto con otros integrantes del comité seccional para encabezar una asamblea masiva con maestros de la región Altos de Chiapas, con el fin de preparar un plan de acción para presionar y que los gobiernos federal y estatal resuelvan sus demandas.

“Ya hubo 18 mesas de trabajo entre la CNTE y el presidente de la República y ya llevamos cuatro mesas con la titular de la Secretaría de Gobernación: el primero de noviembre, el 4 de diciembre, el 11 de enero y el 22 de febrero, y nada nos han resuelto”, manifestó.

“En cada reunión nos dicen que en la tarde habrá respuesta o que al día siguiente y llegamos a la siguiente mesa sin solución”, añadió el dirigente magisterial.