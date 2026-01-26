Muelle de Paredón, un peligro para turistas

Habitantes y pescadores de la Bahía de Paredón denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra el muelle ubicado en la playa de la pesquería y el cual puede poner en riesgo la integridad de turistas y locales.

Los habitantes liderados por Octavio Marroquín Solís expresaron que el muelle fue construido hace alrededor de treinta años para que los visitantes pudieran apreciar más de cerca el mar; sin embargo, en la actualidad no cuenta con ninguna clase de protección, ni barandales, ni barda.

Alertan por peligro

El muelle tiene aproximadamente cincuenta metros de largo y tres de ancho, pero cuando un turista intenta caminar sobre él, de alguna forma es dominado por los fuertes vientos que se generan y corre el riesgo de caer al mar.

Advirtieron que en la parte donde fue construido el muelle está desazolvado y tiene una profundidad de tres metros, lo cual es un verdadero peligro; por ello pidieron a las instancias correspondientes pongan protección a los lados, con el propósito que quienes gusten recorrerlo puedan sostenerse y evitar algún accidente.