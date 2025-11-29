Muere expresidente municipal en Tonalá

Total consternación prevaleció entre los habitantes de Tonalá ante el fallecimiento del expresidente municipal, Mario Alberto Villanueva, quién ostentara ese cargo durante el periodo 1996- 1998.

Su muerte se registró la mañana de este viernes en su propio domicilio producto de una vieja enfermedad que lo venía aquejando desde hace varias semanas, por lo que al final, después de tanto resistir dejó de existir a la edad de 72 años de edad.

Los habitantes recordaron que durante su administración como presidente municipal siempre fue una persona educada y respetuosa, por lo que se ganó la admiración y respeto de quienes lo conocieron, por lo que ante la noticia de su fallecimiento la población en general se muestra de luto.