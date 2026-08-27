Muere jaguar Gaby con 20 años de edad

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) dio a conocer que la jaguar Gaby falleció este miércoles 26 de agosto, con 20 años de edad, en Tuxtla Gutiérrez. A través de sus plataformas digitales manifestó: "Hay despedidas que son difíciles de escribir, porque detrás de un nombre existen años de recuerdos, cuidados e historias compartidas".

Durante las últimas semanas compartieron su historia y su estado de salud. A sus 20 años, se encontraba en una etapa geriátrica y enfrentaba distintas condiciones propias de su edad. A pesar de la atención veterinaria y del tratamiento que recibió, su evolución dejó de ser favorable.

Sus últimos momentos

En sus últimos momentos estuvo acompañada por el equipo que durante tantos años permaneció a su lado, procurando brindarle bienestar, tranquilidad y dignidad hasta el final.

Señaló que durante 20 años, Gaby fue parte de su historia. "Nació aquí, creció aquí y se convirtió en una de esas historias que permanecen en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla". También fue madre de tres ejemplares, dejando en ellos una parte de su historia.

"Gaby deja una huella profunda en el corazón de muchas personas que aprendieron a quererla".

Se había dado a conocer hace apenas cuatro días que mantenía monitoreo permanente con tratamiento fijo para apoyar la insuficiencia renal que presentaba "Gaby", pero dejó de dar respuestas favorables.

La atención médica también incluyó el problema que desarrolló después de una anemia inmunomediada, que provocó que su sistema inmunológico destruyera sus glóbulos rojos.

La jaguar permaneció en un lugar especial con los cuidados que requería en esa etapa de su vida, lo que permitía proporcionar de manera oportuna su tratamiento médico y una alimentación acorde con sus necesidades.