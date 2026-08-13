Muerte digna como derecho regulado, sí

La presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, diputada Alejandra Gómez Mendoza, se manifestó a favor de abrir un debate amplio e incluyente en la entidad en torno a la iniciativa federal que busca regular el derecho a una muerte digna, luego de que esta propuesta, fuera presentada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

En entrevista, la legisladora explicó que, aunque el Congreso local aún no puede legislar al respecto hasta que la Cámara de la Unión defina su postura y envíe el dictamen correspondiente, su administración se mantiene atenta y dispuesta a la discusión.

“Esa información tiene que bajar obviamente a las cámaras locales. Como Congreso local nosotros primero que nada estamos en la disposición de que sea un tema que se analice y que se discuta con el pueblo de Chiapas”, afirmó Gómez Mendoza.

La iniciativa presentada a nivel nacional ha generado opiniones encontradas, pues plantea que las personas con enfermedades crónicas, incurables o que dependan de aparatología médica puedan tener el derecho propio a decidir sobre el final de su vida.

La diputada reconoció que se trata de un asunto que “a veces genera controversia”, pero subrayó que el planteamiento central es que, en situaciones de gravedad, una persona pueda tomar esa decisión.

Objetivo

“El objetivo de esta iniciativa que se presentó en la Cámara de la Unión precisamente es que las personas tengan derecho propio a decidir acerca de su muerte digna”, puntualizó la presidenta del Congreso local.

Gómez Mendoza adelantó que, una vez que el Congreso de la Unión envíe la propuesta a los congresos locales, se prevé la realización de foros con diversos sectores de la sociedad para enriquecer el análisis.

“Hemos estado pensando en realizar algunos foros con expertos, desde expertos tanatólogos, expertos médicos y obviamente personas que hayan tenido familiares que en su momento ya no estén vivos y que pudieran darnos esa experiencia”, detalló.

La legisladora enfatizó la importancia de escuchar tanto a especialistas como a la ciudadanía en general.

“Tiene que ser discutido y tiene que ser expuesto obviamente ante el pueblo de Chiapas. Insisto, expertos y no también para que el pueblo de Chiapas pues conozca su opinión, ¿no? De qué es lo que está sucediendo”, agregó.