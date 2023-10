Muertos, desaparecidos, y daños por lluvias

(Publicado el 5 de octubre del 2005)

Cientos de casas y autos fueron arrastrados por la corriente pluvial y como consecuencia de la creciente en el caudal del río Coatán. Colonias enteras desaparecieron con la consecuente pérdida de bienes materiales e incluso se reportan personas desaparecidas y ocho muertos.

Tapachula se encuentra incomunicada vía terrestre, pues las carreteras, puentes y vías de ferrocarril están colapsados, mientras que Puerto Madero fue cerrado a todo tipo de navegación. Asimismo, en el aeropuerto cancelaron los vuelos comerciales por el mal clima.

Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron el desbordamiento de varios ríos de Tapachula, sobre todo el Coatán, cuyo caudal arrasó lo que encontró a su paso: casas, autos y personas.

Cientos de familias fueron dispersadas ante la emergencia de las inundaciones y posteriormente se buscaban entre sí. Las colonias más afectadas son: Miguel de la Madrid, Isla Caimán, Dos Islas, Xochimilco, Brisas, entre otras.

Ante la falta de información oficial, en investigación de campo se observó cómo eran arrastrados cientos de autos, incluso camiones y un tráiler que fueron atrapados por la corriente pluvial. En el área del IMSS decenas de autos quedaron atrapados entre ramas y troncos.

Durante la mañana y el resto del día se observaron largas filas de personas que realizaban compras de pánico en gasolineras, supermercados, farmacias y comercio en general.

En Tapachula se reportan personas desaparecidas, aunque los funcionarios no supieron informar por el desorden que existía. Incluso se habla de funcionarios municipales que no fueron localizados.

En algunas colonias las personas se negaban a ser desalojadas, pues ya se habían reportado saqueos en casas habitación, pero se recurrió a la fuerza pública para arrancarlas de sus viviendas.

En medio del caos pluvial, algunos funcionarios estatales y municipales intentaban en vano poner orden, como el subsecretario de Protección Civil, Leonardo Muñoz Arellano, que se negó rotundamente a dar información.

Sin embargo, otros buscaban afanosamente el reflector de las cámaras, como el edil Ángel Barrios Zea.

Hasta el mediodía de ayer se contabilizaban alrededor de cinco mil personas albergadas en distintos sitios, como el Centro de Convenciones, el Ceuni, Lienzo Charro, Country Club, etc.

En las zonas bajas de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijapan, Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Tapachula y Suchiate, la alerta es máxima debido a que apenas hace ocho días se sufrieron inundaciones y el agua se ha acumulado.

Por ese motivo, el Ejército Mexicano puso en marcha el Plan DN-III y la Armada de México un operativo para ayudar a la evacuación de las comunidades, mediante la utilización de lanchas.

Por su parte, el director de Atención a Emergencias de Protección Civil estatal, Alfredo Chang Ching, sostuvo que en todo el estado está la alerta por las constantes lluvias que se están presentando y por ello también se pidió a los transportistas que circulan por las carreteras a extremar precauciones.

Dijo que mientras en las zonas bajas el riesgo es por las inundaciones, en las zonas altas preocupan los deslaves y derrumbes que ya han afectado a decenas de caminos rurales. Algunas instalaciones médicas y administrativas del Hospital General de Zona No. 1 y de la Unidad de Medicina Familiar No.11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tapachula, sufrieron serias afectaciones, principalmente en el sótano y en la planta baja de ese centro hospitalario.

Marco Antonio Escobar Victorio, coordinador delegacional de Comunicación Social del Seguro Social en Chiapas, declaró que debido a esta tragedia de la naturaleza, los pacientes que permanecían hospitalizados, por su propia seguridad y para su atención médica correspondiente fueron trasladados a centros hospitalarios tales como el Issste, Isstech, Metropolitano y María Isabel. En tanto, los pacientes que se encontraban en urgencias están siendo atendidos en la Cruz Roja de Tapachula.

Ante esta tragedia, el instituto solicita a los derechohabientes, a los patrones y a la población en general su comprensión debido a que esta institución sufrió daños en sus instalaciones, provocando con ello pérdidas de medicamentos, materiales de curación, equipos médicos y administrativos, tales como computadoras, copiadoras y equipos de oficina, así como perjuicios en lo que se conoce como Casa de Máquinas, por lo que durante algunos días se carecerá de energía eléctrica, así como de fluidos y energéticos.

Montecristo de Guerrero

Dos casas derrumbadas, desbordamiento de un río y tres comunidades incomunicadas por el "desgajamiento" de una parte del tramo de carretera Jaltenango-Siltepec, son los daños que arrojan las lluvias en los últimos cinco días en algunos puntos de esta región, confirmaron autoridades de Protección Civil y Ayuntamientos.

Abel Alvarado Castillejos, alcalde de Montecristo de Guerrero, informó que su municipio "está en crisis ahorita" por el derrumbe en el tramo San Nicolás Silpetec, recién construido por la SCT, que mantiene incomunicadas a las comunidades Ojo de Agua, La Lucha y Nuevo Mundo, además de dos casas habitación que se desbarrancaron.

Señaló que se requiere de "medicinas y víveres para atender a la población. Los postes de luz se cayeron (no hay energía eléctrica), hay muchos derrumbes en los cerros, se carece de agua entubada porque las corrientes de aguas pluviales (que bajan de los cerros) arrastraron las mangueras del sistema de agua", por ello solicitó la aplicación del Plan DNIII al Ejército Mexicano.

Advirtió que en dos de las tres comunidades incomunicadas (Ojo de Agua y Nuevo Mundo) es necesaria la reubicación ante el peligro inminente por los constantes derrumbes que podrían dejar sepultados a sus pobladores.

Cintalapa

Los ríos de Cintalapa y Jiquipilas permanecen en constante vigilancia por las autoridades de Protección Civil en este municipio, donde desde hace 24 horas no ha cesado la lluvia. Hasta las últimas horas, han caído alrededor de 60 mililitros de agua en esta zona, indicaron las autoridades de la Unidad de Protección Civil a los medios de comunicación.

Indicaron que se espera la caída de 96 mililitros de agua en los municipios cercanos a Cintalapa, pero que los ríos no han subido más que 20 centímetros en comparación con su caudal normal.

Protección Civil dijo que hasta el momento no se reportan daños de importancia, ya que la lluvia, a pesar de que ha sido permanente, no ha sido abundante, por lo que no hay situaciones aún de emergencia.

No obstante, dijo que la permanencia en el monitoreo de los ríos es de gran utilidad, para evitar sorpresas en la población, principalmente la que se encuentra establecida en las márgenes de los ríos.

Frontera Comalapa

Una persona de 75 años de edad murióen este municipio, además de 70 familias de Nueva Linda y Tres Lagunas se encuentran en el albergue provisional de la cabecera municipal, pues las lluvias no cesan.

El lago Poza Verde, ubicado en la cabecera municipal, continúa creciendo, con amplias posibilidades de desbordarse.

En la zona fronteriza hay ríos desbordados, cerros desgajados, la carretera de la zona obstruida, familias evacuadas y el latente temor de sufrir estragos catastróficos por las constantes y fuertes lluvias.

En Motozintla, el río Shelajo se desbordó debido a las fuertes lluvias, provocando la ruptura de la fibra óptica de Telmex, lo que causó incomunicación completa por estas vía. Asimismo, se han formado varios arroyos que suben a cada hora de nivel.

A la altura del kilómetro 61 de la carretera Hixitla Jocote, tramo Motozintla-Mazapa de Madero, las lluvias ocasionaron el desgajamiento de un cerro, provocando la obstrucción total de la arteria, por lo que el tráfico quedó interrumpido. Personal militar acude ya a realizar labores de auxilio.