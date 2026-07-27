Muestran a dioses incensarios de Palenque

El pasado lunes 20 de julio, Martha Cuevas y Ángela Ejarque ofrecieron la conferencia titulada “Simbolismo y ritualidad de los dioses incensarios de Palenque”, evento que reunió a un público interesado en la Arqueología y el patrimonio cultural. Durante su presentación, las ponentes abordaron no solo los aspectos rituales y simbólicos asociados a estos incensarios efigie, sino que también integraron valiosos contextos históricos que enriquecieron el análisis.

Excavaciones

La exposición destacó las distintas temporadas de excavación arqueológica en las cuales se recuperaron estos objetos, permitiendo así trazar una línea temporal de aproximadamente 650 años que evidenció la evolución en la manufactura de los incensarios.

Este enfoque permitió comprender tanto la relevancia cultural de los elementos como las transformaciones tecnológicas y artísticas experimentadas a lo largo del tiempo por los artesanos y artistas de Palenque.

En un apartado especial, Ángela Ejarque dedicó una parte significativa de la conferencia al tema de la “Ciencia del Patrimonio”, enfatizando el estudio detallado del color, los pigmentos y los métodos empleados en la fabricación de dichos artefactos rituales.

Técnicas de estudio

Gracias al uso de técnicas no invasivas, como radiografías y análisis de colorimetría, fue posible obtener información crucial sin comprometer la integridad de las piezas, reflejando así el compromiso de la investigación contemporánea con la conservación y el respeto al patrimonio arqueológico.

Al término de la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas a las especialistas, lo que permitió profundizar en algunos aspectos específicos y fomentar un diálogo enriquecedor.

Entregan constancias

Como cierre, se realizó la entrega de constancias y agradecimientos por parte del director del Centro INAH Chiapas, el arqueólogo Leobardo Pacheco Arias, así como del director del Museo de Sitio, José Pablo Bravo Coutiño, quienes destacaron la importancia de este tipo de actividades para la difusión y preservación del conocimiento histórico y cultural.

“Agradecemos sinceramente la presencia y participación del público durante esta conferencia, y esperamos contar nuevamente con su asistencia en próximos eventos organizados por nuestra institución, comprometida siempre con el fomento del estudio y la valorización del patrimonio cultural de nuestra región”, finalizó Bravo Coutiño.