Mueve el dinero a grupos del Carnaval Zoque coiteco

El mítico Carnaval Zoque Coiteco, como cada año, atrae la mirada de muchos turistas estatales, nacionales e internacionales. Lo anterior por su riqueza cultural y representación de identidad en la que los pobladores participan activamente.

¿Hay división?

A pesar de que se trata de una festividad que debiera traer unidad, también ha generado controversias en sus últimas versiones, tal es el caso de una duplicidad de dos grupos de cofradías (Cohuina) que han decidido mostrar rebeldía cubierta de presunto interés económico al tratar de mantener bajo su poder los grupos “San Antonio Abad “ y “El Caballo”.

Para realizar la organización de esta magna fiesta, los grupos reciben aportaciones de empresas, el ayuntamiento, cooperaciones de familias que desean integrarse, además de convenios con empresas cerveceras siendo esto un atractivo para algunos.

En ese sentido, este par de grupos ha señalado que no ha recibido el apoyo de las autoridades municipales, sin embargo, se sabe que el número de grupos reconocidos son solo seis, los cuales ya tienen muchos años sin manifestar problemáticas, ya que dicha celebración se rige únicamente entre pobladores que entregan cada cierto tiempo a otros organizadores.

Distintos intereses

Refirieron que a cada grupo tradicional se manejan cifras aproximadas de 300 mil pesos, integrada por apoyos económicos así como productos, es decir, empresas que se suman con aportaciones en especie, lo cual también es causa de diferencias.

Así, mientras los coitecos y paseantes ya están listos para la fiesta, los grupos y organizadores también esperan, pero el negocio.