Mujer denuncia violencia y exige protección en Bochil

Hilaria Petrona Pérez González, originaria del ejido La Lagunita, municipio de Bochil, denunció presuntos actos de violencia, amenazas y acoso por parte de su expareja y familiares de este, además de señalar un supuesto intento de feminicidio.

En conferencia de prensa realizada en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a las autoridades investigar los hechos y revisar las carpetas de investigación correspondientes.

Queja

En su lengua materna, la mujer de la etnia tsotsil denunció a su expareja, Adolfo “N”, por presuntos actos de violencia y amenazas.

De igual manera acusó a su exsuegro, Agustín “N”, y a su excuñado, Nicolás “N”, de presunto acoso sexual, por lo que solicitó que las denuncias sean investigadas.

Explicó que hace varios meses le quitaron a sus dos hijas menores de edad, bajo el argumento de un señalamiento por maltrato infantil. “Me han tratado de matar, tengo miedo”, expresó en su lengua materna.

Finalmente, exigió que su denuncia sea atendida, que se investiguen los señalamientos contra las personas mencionadas y que se tomen las medidas necesarias para su protección.