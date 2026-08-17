Mujer indígena con cáncer pide apoyo

Familiares de una mujer indígena del municipio de Aldama, que padece cáncer de la cavidad bucal, solicitaron el apoyo de la población así como de las autoridades y médicos.

Informaron que la enfermedad que padece la mujer es un crecimiento anormal de células malignas que se forman en los tejidos de la boca, incluidos los labios, las encías, la lengua y el revestimiento de la mejilla.

La mujer, originaria de la comunidad Tabak, de nombre Margarita Sántiz Hernández, padece esta enfermedad desde hace varios meses.

Los especialistas les han dicho que la enfermedad ya tocó nervios y no hay nada que hacer, pero ellos tienen la esperanza de salvar su vida.

Ante esta situación solicitaron el apoyo de las personas, del gobierno y organizaciones, porque dicen ya no cuentan con recursos económicos.“La mujer ya no come, solo le damos pozol con popote”, manifestó la madre en su lengua materna.

Finalmente, los familiares solicitaron el apoyo económico para su alimentación, medicamentos, entre otras necesidades que requiere doña Margarita. Los interesados en ayudar pueden llamar al número: 967-158-34-16, con el señor Santos Lunes Pérez, esposo de la paciente.