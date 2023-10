Mujer pide justicia ante intento de despojo

La señora Gladis Yolanda López Flores, de 64 años, ayer jueves denunció públicamente al presidente del PRI municipal, J. Natividad Gómez Sierra, por intento de despojo de una parte de su propiedad.

En conferencia de prensa dio a conocer que esta se localiza en la carretera Costera kilómetro 189, sin número, del barrio 16 de Febrero, en el municipio de Mapastepec.

Respecto al caso, expuso que el sujeto identificado como un conocido doctor, compró un terreno en la parte trasera de su propiedad y no cuenta con una salida hacia la carretera Costera.

Acusó que por tal motivo Natividad ha comenzado a amenazar, incluso a demandar a los propietarios del terreno, quienes le impiden tener este acceso y que de la nada colocó un letrero en donde asegura que le pertenecen seis metros para pasar con libertad.

De esta manera, desde hace un par de años, el presidente del PRI ha comenzado a hostigar a esta familia para apropiarse de manera ilegal de estos seis metros de terreno.

Señala injusticia

La legítima propietaria, que cuenta con las escrituras expedidas por el Coret, dijo que “por este motivo mi esposo se enfermó y falleció, pero continúa con este hostigamiento que en verdad es muy grave”.

López Flores lamentó la postura de este político y profesionista, quien está abusando de sus posibilidades en contra de personas honestas y trabajadoras.

“A nosotros nos conocen en todo el municipio por personas trabajadoras, no conflictivas, pero el doctor está empeñado en perjudicarnos, y es contra nosotros, porque hay otros dos propietarios cerca de su terreno, pero a ellos no los molesta, son personas que tienen dinero, nosotros no tenemos, por eso está abusando”, expresó.

Agregó que el doctor la demandó en el Tribunal Agrario, pero no prosperó en el caso, por lo que la mujer responsabilizó a Natividad Gómez Sierra de lo que pueda ocurrirle a ella y a su familia, principalmente a sus hijos, que son estudiantes.