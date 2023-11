Mujer policía denuncia despido injustificado

La policía es madre soltera y pide que su caso sea resuelto conforme a los principios de justicia. Cortesía

Gabriela Gómez Aguilar, exelemento de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, desde febrero de 2023 denunció ser despedida de forma injustificada por los directivos de dicha corporación de seguridad, tras “no haber cumplido unos arrestos”.

Gómez Aguilar, minutos después de haber sido llamada a las instalaciones, salió del edificio para denunciar que se le notificó de su despido luego de 11 años de servicio.

“Me notificaron que me estaban despidiendo. Cuando llegó el presidente Mariano Díaz Ochoa, el director Manuel Yáñez nos aseguró que no iban a existir despidos y que nos iban a respaldar, pero cuando Yáñez fue despedido, ingresó otro director y el subdirector José Bernardo López Aguilar, quien comenzó a intimidar y a acosar a las femeniles”, comentó.

La agente argumentó sobre no haber sido notificada explícitamente de la razón de su despido, ni darle su quincena, aguinaldo, menos su liquidación.

“Nos están corriendo sin ningún argumento o audiencia. Están violando todos nuestros derechos. Y esto es a causa de que integraron a la Policía Municipal a José Bernardo López Aguilar”, detalló.

La elemento asegura haber aprobado todos los controles de confianza que le han solicitado hasta el momento. Ella es madre de un niño de seis años.

Declaración

“Yo sostengo a mis padres y a mi niño, soy el sustento de ellos, motivo por el cual estaba aguantando todas las hostigaciones e intimidaciones que el subdirector José Bernardo López Aguilar nos hace a la mayoría de la policía, pero nos enteramos de que él tenía una lista en las cuales estábamos”, manifestó.

Al mismo tiempo, consideró que están siendo despedidas todas las personas que no están de acuerdo con el subdirector, “pues nos está dando de baja de la corporación”.

“Los va sacando, quienes están dentro de la policía y no están con él, los va dejando fuera inventándole cualquier cosa. A mí, supuestamente me acaban de despedir por unos arrestos que no cumplí, cuando ni siquiera hubo audiencia y no hubo nada”, denunció.

Cabe señalar que el pasado 23 de octubre de 2023, en seguimiento a una reunión de trabajo con la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno del Estado, se llevó a cabo una capacitación a personal de la Dirección de la Policía Municipal, a través de la cual se busca identificar capacidades y habilidades de cada uno de los elementos que conforman las células de reacción inmediata ante la violencia de género.

En ese marco, el comisario Romeo Alfredo Rodríguez López reiteró el compromiso del presidente Mariano Díaz Ochoa, así como de la Policía de San Cristóbal de Las Casas, de impulsar una mejor atención, más profesional y humana a todas aquellas personas que solicitan el apoyo de las y los elementos de la corporación ante una situación de violencia.