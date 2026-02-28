Mujer Segura llega a la UP Chiapas

Para reafirmar el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con la protección integral de las mujeres y niñas chiapanecas, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) entregó 548 equipos smartwatch con botón de alerta a alumnas de la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas), como parte del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, fortaleciendo así el derecho de las juventudes a una vida libre de violencia.

La titular de la Semuigen, Marian Vázquez González, destacó que esta iniciativa impulsada con el respaldo decidido del mandatario estatal, responde a una política pública con enfoque preventivo y de atención inmediata, ya que al presionar el botón de alerta el dispositivo emite una señal que se enlaza de forma directa con el C5 Chiapas, lo que permite activar protocolos de auxilio inmediato y acompañamiento institucional, especialmente durante los traslados de las estudiantes o en casos de acoso y hostigamiento.

Cartilla de derechos

Asimismo, Vázquez González habló sobre la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual fue entregada a cada una de las alumnas beneficiadas en la que se establecen derechos fundamentales como a ser libre y ser feliz; a vivir en familia, en paz y con bienestar; a la salud, a la educación, a la libre expresión y al libre tránsito; y, sobre todo, al acceso pleno a la justicia y a sentirse seguras.

Durante el acto protocolario la rectora de la UP Chiapas, Indra Ruth Toledo Coutiño, subrayó que esta entrega, más que una herramienta tecnológica, es un mensaje claro de respaldo institucional hacia las mujeres universitarias. “Hoy no solo recibimos un dispositivo, recibimos la certeza de que nuestras estudiantes no están solas. Este programa es una herramienta de protección, pero también un recordatorio permanente de que tienen derecho a caminar seguras, a estudiar sin temor, a soñar en grande y a vivir libres de violencia”, expresó.

Indra Toledo reconoció el impulso de la Semuigen y el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer acciones concretas que ponen en el centro la dignidad, la integridad y la tranquilidad de las mujeres chiapanecas y reafirmó el compromiso de la UP Chiapas con la igualdad de género y la construcción de entornos seguros.

Por su parte, el presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, celebró la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la UP Chiapas para acercar programas que impactan de manera directa en la vida de las jóvenes universitarias, al señalar que la seguridad de las mujeres es una prioridad permanente y una responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad.