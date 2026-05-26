Mujeres abren puertas en la política: Rincón Carrillo

Victoria Rincón Carrillo, quien fue la primera presidenta municipal del PAN de Tuxtla Gutiérrez, celebró que en la actualidad el papel de la mujer en la política sea cada vez más destacado y que además figuren en puestos importantes donde antes era impensado que se otorgara.

“Yo creo que ahorita es cuando todas las mujeres estamos logrando esos espacios que hace muchos años fueron muy difíciles”, expresó.

Rincón destacó los avances recientes, como el que hoy haya una mujer presidenta del Congreso local o la primera mujer presidenta de México en su historia; esto habla de que sí se ha avanzado, pero aún falta camino por recorrer.

Recordó que en lo personal fue la primera mujer, no solo como alcaldesa, sino también dentro del Congreso del Estado, en la bancada del PAN; luego vino la presidencia municipal y otras responsabilidades.

“Vamos trabajando precisamente para que abramos las puertas a las mujeres y puedan seguir llegando como debe ser”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si hace falta algo para que la mujer se consolide en la política, respondió que aún falta trabajar; por eso es necesario promover eventos donde se reconozca el papel de la mujer.

Buscan alcanzar el 50/50

“También para que se den cuenta de que tenemos que participar, para que también las nuevas generaciones entren y apoyen, y podamos tener ese 50/50”.

Recientemente, Rincón Carrillo fue reconocida junto a otras mujeres chiapanecas que destacaron en ámbitos como la política, justicia, docencia y arte textil.

Las galardonadas fueron recordadas como mujeres que trabajaron el doble para ser escuchadas, que abrieron puertas cuando aún no existían cuotas de género y que hicieron posible que las actuales generaciones participen con mayor libertad en la vida pública.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres: “Que se animen a participar. Hoy en día están muy abiertas las puertas y eso ayuda mucho para que las mujeres puedan salir adelante”.