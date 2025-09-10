Mujeres acusan a alcalde de violencia política de género

Rosalía Teco Hernández, representante de la comunidad Nicolás Bravo del municipio de Chiapa de Corzo, acusó al alcalde Límbano Domínguez Román de ejercer violencia política de género al negarse a entregar el nombramiento oficial del agente municipal, electo democráticamente el pasado tres de agosto.

Con el documento de la elección comunitaria en mano, Teco Hernández relató en entrevista que esta votación marcó un hecho histórico, ya que por primera vez las mujeres de la comunidad participaron activamente, rompiendo con una tradición de exclusión orquestada por un grupo de ejidatarios.

“Fue histórico, esta vez que hubo la participación de mujeres, el cual por unos ejidatarios en la colonia Nicolás Bravo hemos sido siempre rechazadas y no nos permitieron, no querían que participáramos”, afirmó la líder comunitaria.

Sin embargo, este avance se ha topado con un muro de silencio y dilaciones por parte de la presidencia municipal.

“Nos ha traído con vueltas de que esperemos tantito, ya nos hemos cansado”, denunció.

Negativa a nombramiento

La comunidad lleva ya un año sin agente municipal, una figura crucial para la gestión de servicios y la representación ante el gobierno.

La sospecha central de la comunidad es que la negativa del edil se debe a la participación de las mujeres en el proceso.

“No sé si por el hecho de ser mujer o participar también en la comitiva no nos quieren dar el nombramiento oficial”, cuestionó.

Esto es una violación grave a sus derechos políticos. “Se están violentando los derechos de las mujeres de Nicolás Bravo al negarse este nombramiento”, sentenció,

En este escenario, hizo un llamado al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y al gobernador del estado para que intervengan y se dé cumplimiento al nombramiento del comisariado ejidal en Nicolás Bravo.