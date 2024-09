La presidenta de la AC Anjeltik, María de los Ángeles López Ruiz, activista y defensora de los derechos humanos de la mujer en Tapachula, lamentó que el transportista Joaquín Morales Díaz impunemente agreda a mujeres funcionarias con groserías y amenazas, al referirse con palabras altisonantes a la titular de la SMyT, sobre todo en la actualidad que se vive momentos de violencia generalizada, pero también cuando la mujer ha demostrado capacidad y entrega en sus labores.

“Las acusaciones de este líder misógino, machista y egocentrista deben ser castigadas, se le escucha molesto e incómodo porque seguramente está en problemas con gente que engañó vendiéndoles ideas de gestión de concesiones y que no va a cumplirles”, expresó.

La activista López Ruiz dijo que el gobierno de Chiapas ha sido un gobierno sensible de puertas abiertas que no puede permitir la impunidad en pensamientos y señalamientos machistas e ignorantes como los ha expresado Joaquín Morales Diaz, al referirse de forma grosera y violenta no solo contra una mujer funcionaria pública sino hacia el género femenino, por lo que pidió no tolerar la difamación y las calumnias hacía la mujer chiapaneca.

En el video que se viralizó recientemente, Joaquín Morales hace una serie de expresiones que son difamatorias, ofensivas y xenófobas porque ha visto frustradas sus intensiones personales, por ello, como organismo y líder, expresó su total apoyo a la titular de SMyT, Nancy Vences Montiel.