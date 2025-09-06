Mujeres adolescentes y niñas, las más vulnerables

De acuerdo a datos estadísticos emitidos por la Red por los Derechos de las Infancias y la Adolescencia (Redias) en Chiapas, siete de cada diez personas con reporte de desaparición corresponden a niñas y mujeres adolescentes.

En la primera mitad del 2025 se emitieron un total de 240 fichas de búsqueda, un promedio aproximado de 40 desapariciones por mes en la población infantil y adolescente, la mayoría de reportes se dieron en mayo.

Del total de estos registros de desapariciones se reveló que 196 menores fueron localizados; sin embargo, 44 niñas, niños y adolescentes siguen con reporte de desaparición y uno fue encontrado sin vida.

Adolescentes

El rango de edad que más destaca en los reportes son de los 12 a los 17 años, seguido de los 6 a 11 años. 15 años es la edad más frecuente en las desapariciones.

Uno de cada cuatro casos de reporte de desaparición se registra en la región Metropolitana o el Soconusco, siendo estas las que tienen el mayor registro de denuncias por este delito.

Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Berriozábal y Palenque son los cinco municipios con mayor incidencia de desapariciones en menores de edad, sin embargo, en la capital se alcanzan los 50 casos de personas sin localizar.

Ante la desaparición de un menor es importante acudir a la Fiscalía más cercana para activar la ficha de búsqueda de Alerta Amber, la Red por los Derechos de las Infancias destacan que las primeras horas son vitales para la localización.