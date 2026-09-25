Mujeres artesanas se reúnen en San Cristóbal

El Centro de Textiles del Mundo Maya de San Cristóbal de Las Casas recibió la visita de 31 artesanas de diez agrupaciones de mujeres de Guatemala, Chiapas y Estados Unidos, como parte de las actividades del Tercer Encuentro del Instituto de Liderazgo de Mujeres Mayas.

Asistieron de Guatemala los grupos Kaqla, Amludi, CPDL. De Chiapas estuvieron presentes Jolom Mayaetik, Kinal Antsetik, Cefocam, Recosur, Universidad de Chiapas y Radio Bachajón, además de dos académicas de la Universidad de Seattle.

El Centro de Textiles del Mundo Maya dio a conocer su alegría por recibir a las mujeres que mantienen vivos los saberes de sus comunidades.

Asistencia

“Su presencia fortalece el diálogo entre las comunidades y el museo, y refleja nuestra labor como un centro vivo, multidisciplinario e intercultural”, indicó.

Agradeció a cada una de las artesanas por compartir sus historias familiares, sus tejidos y las experiencias que dan sentido a su trabajo.“Por permitirnos conocer, a través de sus palabras y sus textiles, parte de la riqueza de sus comunidades”.