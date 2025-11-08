Mujeres asumen direcciones clave

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, realizó este viernes los nombramientos de titulares en las principales direcciones del organismo, con el propósito de trazar la nueva ruta institucional basada en la transparencia, la eficiencia y una visión humanista que fortalezca el desarrollo académico y administrativo del Colegio.

Fueron designadas Karen Violeta Sánchez Cerda como secretaria técnica; Sandra Guadalupe Echeverría Gordillo, directora de Control y Seguimiento Normativo; Rocío del Pilar Algarín Pérez, directora Académica; Martha Patricia Pereyra Espinosa, directora de Planeación y Evaluación Institucional; y Evelin Vidal Alvarado, jefa del Departamento de Recursos Humanos.

Durante el acto, la titular del Cobach exhortó al equipo directivo a trabajar con compromiso, humanismo y responsabilidad, privilegiando la transparencia como eje transversal de cada acción institucional. “La transparencia y el sentido humanista son los pilares que marcarán la nueva ruta de nuestra administración. Queremos un Colegio cercano, eficiente y comprometido con el bienestar de su comunidad académica”, subrayó.

La directora general destacó que esta nueva etapa del Cobach responde a una visión transformadora que busca fortalecer la confianza, la calidad educativa y la eficiencia administrativa en beneficio de estudiantes, docentes y personal del Colegio.