Mujeres caminan 30 minutos para recolectar agua

En Bachen, municipio de Chenalhó, las mujeres, además de realizar actividades domésticas, también se encargan del acarreo de agua, así lo expuso la asociación Cántaro Azul a través de testimoniales en los que se señaló que para algunas habitantes el recorrido desde el pozo a su casa puede llegar a ser de hasta media hora.

Mujeres entrevistadas dijeron que en la comunidad no se cuenta con agua entubada o agua de manantial, por lo que optan por la captación del agua de lluvia, misma que se usa para consumo humano. Bachen cuenta con 200 habitantes quienes asisten al pozo de la zona.

En los testimoniales las mujeres narran que después de prepararle el desayuno a su esposo e hijos, tienen que acarrear agua hasta en 10 ocasiones en ánforas de 20 litros, esto porque las familias son integradas a veces por 12 personas.

Mujeres se organizan

También las infancias son incluidas en esta actividad, pues desde los 5 y 6 años tienen la responsabilidad de cargar agua. Una de las entrevistadas indicó que al ver el sufrimiento de la comunidad empezó a organizar a las mujeres.

En un principio, dijo, fueron 5, quienes se reunieron para pensar qué harían sobre la situación del agua, ya que durante las épocas de sequía se llegaban a cancelar las clases. El grupo resolvió hacer cooperaciones propias lo que resultó en la construcción de un tanque de ferrocemento para la captación de agua de lluvia.