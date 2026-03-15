Mujeres ciclistas en SCLC viven doble violencia

Durante el Tercer foro nacional de la bicicleta, celebrado en San Cristóbal de Las Casas en días recientes, se expuso la violencia vial a la que están expuestos los usuarios de esta vehículo, sobre todo por parte de automovilistas. Sin embargo, mujeres ciclistas, por su género, también enfrentan el acoso al momento de moverse en las ciudades.

Acoso frecuente

Nancy Ayala, parte de la comisión de género del Foro y quien, junto a su pareja e hijo, viajó desde Oaxaca hasta San Cristóbal, relató que durante el viaje padeció acoso por parte de choferes que le lanzaban besos y le decían cosas. Esto aunado a carros que iban a exceso de velocidad y que no les daban el espacio necesario.

En la ponencia “Entre voces y caminos: espacios seguros para todas”, a cargo de Alejandra Avendaño y la propia Nancy, se señaló que la Comisión de Género tiene como fin construir un foro respetuoso.

Violencia entre mujeres

Durante la participación del público, una representante del colectivo “Viejos en Bicicleta Melchor Ocampo”, recordó que el pasado 8M, durante una rodada conmemorativa, pudo percibir violencia entre ciclistas aprendices y expertas, quienes se desesperaban y lanzaban comentarios violentos.

Por su parte, Cecilia Vaquerano, que usa la bicicleta por tema de trabajo y que viajó desde El Salvador hasta México para estar en el foro, recordó una experiencia similar durante un trayecto.

“En una gran ciudad una mujer pitó y bajó el vidrio en su gran camioneta y me dijo: Niña, aquí no es para andar en bicicleta. Y me asusté la verdad y luego ella entró a un centro comercial”, dijo.

Recalcaron la importancia del acompañamiento entre mujeres. Cabe mencionar que los resultados del conteo ciclista en San Cristóbal mostraron que la mayor parte de las mujeres ciclistas realizan viajes acompañadas, esto, explicaron, debido a la inseguridad que siguen sintiendo en las ciudades.