Mujeres científicas comparten sus conocimientos

Como parte de los esfuerzos por impulsar el desarrollo de la investigación y la ciencia en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se institucionalizó el Programa de Mentoría “Mujeres en la Ciencia”.

El programa tiene como propósito reconocer, visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la ciencia, fomentando su liderazgo y consolidando una red de apoyo intergeneracional dentro de la universidad y hacia la sociedad.

Este proyecto permite el acceso a contenidos de capacitación en metodologías de mentoría desarrollados en el Consejo Británico, que se encuentran alojados actualmente en la página web de la SISyDIC, para facilitar su descarga y consulta, lo que significa un paso importante, ya que busca evolucionar hacia un curso en línea, a fin de ampliar su alcance y consolidar su impacto.

Participación

Durante el acto de clausura de los trabajos de la segunda convocatoria del programa, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que la participación de las mujeres mentoras en este programa, es una muestra de dos grandes valores: la solidaridad y la empatía, lo que ha permitido que compartan sus experiencias con alumnas que ahora están más motivadas por participar en la investigación científica.

Al señalar que el 40 por ciento de la producción científica del estado radica en la Unach, indicó que esto es gracias al trabajo de ellas, ya que en el tema de la investigación la mayoría de los estudios en la institución son hechos por mujeres, lo cual es un valor agregado y que, en el marco de este programa, permite motivar e inspirar a más alumnas.

Asimismo, la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, expuso que más allá de cifras o actividades, lo que realmente ocurrió aquí fue un encuentro entre mujeres académicas con una trayectoria sólida y mujeres que están comenzando a caminar en la ciencia.

Acompañamiento

En este contexto, la investigadora y mentora líder de Chiapas in STEM, Julieta Grajales Conesa, comentó que la relación entre las mentoras y las estudiantes no solamente es dedicarles tiempo, sino también convertirse en amigas y confidentes, impulsoras y acompañantes durante este inicio y todo su andar a través de la ciencia.