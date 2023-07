Mujeres con importante papel en la gastronomía

La chef indígena tsotsil, con reconocimiento internacional, Claudia Albertina Ruiz Sántiz destacó que a pesar de ser lento el papel y reconocimiento de las mujeres en la industria restaurantera y gastronómica, el sector se encuentra en crecimiento. Sin embargo, aún hay resistencias, sobretodo en las comunidades originarias.

Como parte de las actividades de la 2.ª Semana Gastronómica “Con sabor a Chiapas”, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, se llevó la plática “El papel de la mujer en la gastronomía”.

Durante su intervención, la originaria de San Juan Chamula expuso su experiencia en el ámbito profesional, recalcando que tras su reciente egreso, profesionales de la rama le dijeron que las mujeres no podrían ocupar espacios importantes en las cocinas.

“Cuando recién inicié mis prácticas profesionales un chef me dijo: ‘Estás a tiempo de cambiar carreras, las mujeres no son indispensables en la cocina, y además, una mujer siempre va a necesitar de un hombre, no pueden cargar cucharilla, no pueden cargar una caja de huevo, no pueden ni bajar una olla grande’”, declaró.

Sin embargo, expuso que lo más curioso es que una mujer de este “simpático” personaje fungía como su segunda, quien prácticamente “realizaba toda la chamba de la cocina”, agregando que han sido varios años de trabajo y lucha para que la mujer sea la figura y cara de los espacios profesionales del gremio.

Realce de la mujer en la cocina tradicional

Detalla que el 2010 fue el año “boom”, incluso para las cocineras tradicionales cuando se les empezó a reconocer no solo en su papel al frente de las cocinas o como guardianas de los platillos, sino también como grandes empresarias al frente de los negocios.

“Ese momento me sorprendió muchísimo porque ya se escuchaba el realce de las cocineras tradicionales como representantes de su estado; ahí fue cuando empezamos a darnos el valor e inspirarnos para poder posicionarnos en los espacios. Con el tiempo ya no fue solamente de manera gastronómica, sino también como profesionales e incluso en la casa”, destacó.

La reconocida chef resaltó que estos cambios han influido en las comunidades indígenas, lugares donde antes la mujer no tenía voz y en donde actualmente se ha demostrado el valor y reconocido “el importante papel que tenemos dentro de la sociedad”.