Mujeres de izquierda respaldan a Sheinbaum

Este jueves, en la entrada del Congreso del Estado, Alejandra Soriano, militante de Morena, encabezó una conferencia de prensa acompañada por un grupo de mujeres de izquierda que expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de su visita a Chiapas prevista para este viernes 11 de septiembre.

Soriano señaló que la convocatoria reunió a mujeres que creen en el proyecto de la Cuarta Transformación y que vienen del movimiento social. “Es para nosotras muy importante demostrar que aquí seguimos, que la venimos respaldando desde hace muchos años, que sabemos que es una mujer de izquierda”, declaró.

Indicó que la presidenta estará en el estadio Víctor Manuel Reyna durante la gira por su Informe de Gobierno y sostuvo que Chiapas ha demostrado su respaldo a Sheinbaum y al proyecto de la 4T.

Programas

Destacó programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la Beca “Rita Cetina” para infancias y adolescencias, el apoyo a adultas y adultos mayores y el reconocimiento al trabajo de cuidados.

También mencionó la inversión histórica en infraestructura, la continuidad de proyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la estrategia de seguridad encabezada por el secretario Omar García Harfuch.

La militante criticó el “embate de la derecha internacional y nacional encabezada por el Prian y Ricardo Salinas Pliego”, y aseguró que no han podido “hacer ningún rasguño” a la presidenta.

Encuestas

Afirmó que Sheinbaum “está más fuerte que nunca” y que más del 70 % de las y los mexicanos la respaldan, de acuerdo con las principales encuestas. Añadió que en su segundo año supera por 14 puntos los niveles de aprobación que llegó a tener López Obrador.

“Quieren mandar un mensaje a través de bots, de que hay un desgaste y de que el gobierno de la Cuarta Transformación va en caída, cuando no es así”, sostuvo.

Finalmente, Soriano hizo un llamado a acompañar a la presidenta este viernes “en una sola voz” durante su informe. “Es una mujer de trabajo que nosotros seguiremos respaldando”, concluyó. Las asistentes reiteraron su apoyo a Sheinbaum y se pronunciaron en defensa de la soberanía nacional.