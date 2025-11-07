Mujeres de Taxi Seguro informan sobre avances

El comité de mujeres transportistas concesionarias de Tapachula, dentro del programa Taxi Seguro para Mujeres o Taxi Rosa, reiteraron la invitación abierta a quienes deseen acudir a la reunión que sostendrán el próximo viernes para abordar distintos temas, entre otros el cambio cromático hacia amarillo en estricto apego a la ley, y de la que se han realizado gestiones que se encuentran avanzadas ante la Secretaría de Movilidad y Transportes a cargo de la maestra Albania González Polito.

La reunión será abierta a las mujeres que fueron concesionadas dentro de esta modalidad y deseen participar en la reunión previa a la asamblea que tendrá lugar en las instalaciones del salón de usos múltiples del sitio de Radio Taxis Cristóbal Colon, localizado en la 19.ª Privada Norte, numero 106, entre la 1.ª y 3.ª calle Oriente en la colonia Francisco Villa a las 10:00 horas del viernes 7 de noviembre.

Gestiones

Señalaron que desde hace algunos meses se empezó la gestión ante las autoridades del Gobierno de Chiapas, en particular con la Secretaría de Movilidad y Transportes ante la inequidad que existe entre el taxi amarillo y rosa; aunque cuentan con las mis

mas responsabilidades ya han sido escuchadas, por lo que se encuentran a la espera de respuestas, conforme a la ley en la materia.

El comité de Taxis Seguro para Mujeres en el que participan: Claudia Cortés, Fabiola Ruiz, Aydee Moreno, Mayra González, Beatriz, Sánchez, Lesbia Ramírez, Noemí Mijares, Rocío Escobar y Silvia Arguello, piden hacer extensiva la invitación a quienes hayan sido beneficiados con esta modalidad para que tengan conocimiento de los avances y se sumen a los beneficios que se obtendrán de ratificarse el cambio monocromático.