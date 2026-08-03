Mujeres dedican más tiempo al cuidado que los hombres

En Chiapas, las mujeres dedican un 67 % más de tiempo a los cuidados que los hombres, porcentaje más alto de trabajo no remunerado del país, una situación que sigue siendo la principal barrera para la participación económica de este sector, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por segundo año consecutivo, la Ciudad de México fue la que registró la menor brecha, con un 46 %.

El informe revela que en el país, casi la mitad de la población requiere algún tipo de cuidado, y se prevé que esta demanda aumente debido al envejecimiento poblacional. Asimismo, se estima que nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para cuidar a alguien, son mujeres.

Ampliar ofertas

El IMCO sugiere que ampliar la oferta de servicios y fortalecer las políticas de cuidados contribuirá a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

“Impulsar la participación económica de las mujeres es clave para el crecimiento de México”, señala el organismo en su informe Estados con Lupa de Género, una herramienta que compara la capacidad estatal para fomentar la participación económica y la calidad del empleo de las mujeres.

En esta comparación, Chiapas se ubicó en la posición número 30, un escalón por debajo del ranking de 2025. Yucatán fue la entidad que más destacó al ascender cuatro posiciones, gracias a avances en educación, cuidados y seguridad para las mujeres.

Brecha salarial

Aunque a nivel nacional se estima que las mujeres ganan un 13 % menos que los hombres, en Chiapas la brecha salarial es de solo el 0.1 %. En contraste, en estados como Guerrero, la diferencia asciende al 23.6 %.