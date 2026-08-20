Mujeres del sur de México presentarán sus obras en San Cristóbal de Las Casas

“Llena eres de sueños”, integrada por el talento y la mirada de treinta y dos obras de artistas mujeres del sur de México será presentada en San Cristóbal de Las Casas.

Será inaugurada este viernes 21 de agosto, a las 18:00 horas, en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado, ubicado frente a la catedral de la ciudad colonial. Entrada libre.

La presentación es en el marco del Festival Fotoseptiembre 2026, organizado por el Centro de la Imagen de Ciudad de México.

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“Llena eres de sueños”, explora narrativas visuales, que transitan entre el territorio, la identidad y la onírica femenina. Mujeres fotógrafas que nos permitirán adentrarnos a su mirada a través de la fotografía.

Participan mujeres fotógrafas y videoastas de los Estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca y Guerrero.