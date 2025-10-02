Mujeres denuncian malas cirugías estéticas

Tres mujeres víctimas de un presunto cirujano plástico que les habría practicado cirugías estéticas, las cuales generaron afectaciones a su salud, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado actuar en contra del responsable.

Y es que denunciaron que están sufriendo situaciones delicadas en su cuerpo, por lo que responsabilizaron de ello al doctor Julio César Montesinos Arrazate, en contra de quién interpusieron las denuncias correspondientes desde el año 2022.

En conferencia de prensa, dos de las tres mujeres presentaron documentos y mostraron la forma en que se encuentran las marcas de las cirugías estéticas que les fueron practicadas .

Mildres Palacios (madre) y sus hijas Marlilyn y Michel, señalaron que acudieron ante los medios de comunicación en virtud a que aparte de que el médico no se hace responsable de los daños causados a su salud, en los últimos meses han venido sufriendo amenazadas.

“Estamos haciendo público lo que nos está pasando con el objetivo de que ninguna otra mujer sea víctima de esta misma situación”, señalaron.

Lamentaron que las autoridades de justicia no hayan actuado, tras las denuncias interpuestas, supuestamente porque el presunto responsable tiene influencias.

Anunciaron que para visibilizar la problemática, han decidido realizar una manifestación pacífica el próximo viernes a las 10:00 horas del parque Bicentenario hacia el centro de la ciudad, para lo cual convocaron a la población a participar.

Mencionaron que saben que no son las únicas que han sido víctimas de este tipo de intervenciones quirúrgicas por cirujanos que carecen de capacidad de realizar procedimientos estéticos, pero lo hacen al no haber una regulación de las clínicas.