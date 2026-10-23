Mujeres e indígenas, las protagonistas de Chiapas: Figueroa

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Giovanni Azael Figueroa Mejía, señaló que Chiapas vivirá un momento importante de su vida democrática, pues deberán abrirse espacios garantizados para las mujeres y para las representaciones de pueblos originarios.

En el marco del Encuentro Nacional y Asamblea General de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (Anjuz), dijo que es prioritario el fortalecimiento del liderazgo femenino en el Poder Judicial, pero también resaltó la necesidad de impulsar la unidad, las redes de apoyo y la participación igualitaria en los espacios de decisión.

Nueva etapa

Esto representa una nueva etapa para la participación de las mujeres en el ámbito de la justicia y el fortalecimiento de las acciones orientadas a garantizar certeza jurídica a las chiapanecas y mexicanas.

Dijo que esto contribuirá a una justicia más humana, incluyente y cercana a la sociedad, con respeto a la independencia judicial y los derechos humanos.

Finalmente, llamó a los líderes políticos de Chiapas a continuar en la búsqueda de garantías para el empoderamiento de las mujeres y de las comunidades indígenas, pues de esta manera se tendrá democracia y justicia plural y transversal.