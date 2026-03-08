Mujeres en defensa de los humedales

Es 5 de Marzo y por la tarde algunos vecinos de la colonia que lleva el nombre de esa misma fecha se reúnen en las canchas al ritmo de canciones de Selena Quintanilla. Celebran 32 años de su fundación. Más de tres décadas de lucha, como señalan varias mujeres al pasar al frente, tomar el micrófono y dar algunas palabras.

La colonia se ubica al sur de San Cristóbal de Las Casas, a un lado del humedal La Kisst, de la cual gran parte son guardianas y guardianes reconocidos de forma oficial. El cuerpo de agua fue declarado en 2024 como Área Natural Protegida (ANP), durante el sexenio de López Obrador. Esto, después de un proceso comunitario en que han tocado puertas a nivel nacional.

1994

Carmen Guillén, actual representante del consejo de participación vecinal de la colonia, llegó cuando tenía 27 años junto a sus padres. Actualmente ronda casi los 60 y recuerda que, en su momento, arribaron personas de varias comunidades, entre ellas Oxchuc, Huixtán y Bachajón. Todos de pueblos originarios. “Somos indígenas, tenemos una cultura indígena y llegamos emigrando y buscando un espacio donde vivir, buscando ese derecho”.

En 1994, año de su llegada, en esas tierras no había nadie y, de hecho, se usaban para el aterrizaje de avionetas. Fue entonces que llegaron entre 200 y 250 personas que construyeron casas de nailon. Carmen Guillén señala que desde el inicio hubo amenazas de que entraran granaderos y los sacaran.

Los padres de Guillén iniciaron la lucha por un lugar por donde vivir a través de marchas y peregrinaciones, pidiendo que el gobierno los volteara a ver.

Un caminar que ha rendido frutos incluso 31 años después, cuando el 21 de noviembre de 2025 les llegó la luz eléctrica.

En el evento, la invitada especial fue Lenia Batres, “la ministra del pueblo”, como la llama la propia Carmen.

“No es tierra para pobres”

Durante estos 32 años han entablado diálogo con distintas administraciones municipales, entre ellas la que estuvo a cargo del tres veces electo Mariano Díaz Ochoa, conocido empresario sancristobalense, cuya respuesta fue “perversa”.

“Él nos decía que estas tierras no son para los pobres, que era para los ricos”, recuerda Carmen. “Estas tierras son pulpa” les llamaba Díaz Ochoa, porque los terrenos estaban destinados para un hotel de cinco estrellas y, a un lado, un campo de golf.

En varias ocasiones la colonia 5 de Marzo ha señalado las afectaciones ambientales que han causado los proyectos inmobiliarios de Mariano Díaz Ochoa, como cuando en diciembre de 2023 construyó el High Padel Club, tirando el relleno y los escombros en la ciénega que forma parte de los humedales.

Del mismo modo, durante su última administración Díaz Ochoa designó a Jade Cantú como directora de Ecología, que ha sido señalada de ecocidio por ambientalistas locales y que continúa como parte del equipo de la actual edil, Fabiola Ricci.

Durante su participación, ese mismo 5 de Marzo en el XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica, le preguntan a Carmen Guillén si Cantú ha trabajado con ellos.

“La bióloga Jade tendrá sus razones por las que no se quiere integrar al consejo, porque nosotros hemos ido con todos” responde Carmen Guillén. “No tengo nada en contra ella porque sabrá su razones por la que no trabaja con los que realmente estamos visibilizando los humedales y el colapso de nuestro planeta”.

Ceremonia

Una vez iniciado el evento por los 32 años de la 5 de Marzo, la primera en dar unas palabras es Carmen Guillén, seguida por varios vecinos, sin embargo, la maestra de ceremonias invita que las mujeres se atrevan a hablar. “Ustedes son las que siempre van por delante y ahora nada. No tengan miedo, es solo un micrófono”.

Como señala, el papel de las mujeres en la conservación de los humedales ha sido fundamental. Sobre todo, porque al revisar las listas de asistencia, indican, “del 100 %, el 80 % son mujeres y el otro 20 % son varones”.

“Y no porque los discriminemos” aclara Carmen. “Pero la mujer ha tomado ese papel de: yo defiendo mi vivienda por mis hijos, porque es el futuro de mis hijos”. Así se demostró en la construcción de un tanque de captación de agua con capacidad para 50 mil litros, en el que la mayoría de las constructoras fueron mujeres. Explica también que el 90 % de las titulares de predio, es decir, quien tiene la posesión, son mujeres.

Como expusieron en el foro hace poco más de un mes, la mayoría de las mujeres de la 5 de Marzo son vendedoras en el mercado, mismas que hacen un esfuerzo que no es remunerado por lo menos de forma económica, para ayudar en las acciones de limpia y reforestación. Porque un día sin trabajar es un día sin ingresos.

Riesgos

La participación de Carmen Guillén en el XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica despierta el interés de tres jóvenes de Oxchuc, quienes exponen que en su comunidad un manantial fue contaminado y el otro, que abastece a la población, está siendo dañado por la tala inmoderada.

“Esto que me dices es muy fuerte. Porque no les va a gustar que defiendan la vida” les responde Carmen, que cuenta, cuando inició en la defensa, empezaron a tirarle las aguas negras en los humedales. “Y decían que no podíamos hacer nada porque éramos invasores”.

Carmen le recalca la importancia de tejer redes de apoyo, como las que ha hecho con el doctor León Ávila y Nicolás Gómez, quien en su participación señala que el cambio climático ha llegado a tal punto que San Cristóbal ha empezado a registrar casos de dengue. Ambos, cuenta, sufrieron criminalización en 2022. “Fueron golpeados y los encerraron por defender el medio ambiente, por defender los humedales de montaña”.

Pese a estas amenazas, Carmen Guillén continúa y considera que ahora lo importante es concientizar a la juventud y a la niñez, porque “ellos son la base”. En la actualidad la colonia 5 de Marzo es habitada por 517 personas, de las cuáles 350 están dentro del cuidado ambiental. “Algunos dicen que no les interesa cuidar los humedales, y se respeta. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta que la Madre Tierra nos necesita” concluye Carmen.