Mujeres, fundamentales para Movimiento Ciudadano

Manuel Sobrino, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, reafirmó su compromiso de impulsar plataformas donde las mujeres participen, opinen y decidan.

“Creemos firmemente que así se transforma la política; con la fuerza de ustedes que son parte fundamental de nuestro movimiento”, aseguró.

Agregó que gracias a la diputada Andrea Negrón, a las regidoras de Tuxtla Gutiérrez, Marcela Iturbe, y de Arriaga, Inés Domínguez; así como a las delegadas distritales, por participar en una reunión donde se dio un importante encuentro de intercambio de ideas y proyectos que fortalezcan al partido naranja.

Es importante mencionar que Movimiento Ciudadano (MC) en el estado tiene tres delegaciones: Jóvenes en Movimiento, Mujeres en Movimiento y Trabajadores y Productores; dos de estas tres delegaciones son dirigidas por mujeres y de 18 regidurías que tiene el partido naranja, 10 son mujeres.

“Gracias por este trabajo y vamos por más, respaldo este esfuerzo que fortalece la participación y confirma que la fuerza de las mujeres no solo impulsa el cambio, sino que lo hace posible”, concluyó Manuel Sobrino.