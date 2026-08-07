Mujeres Guerreras realizarán festival con causa en SCLC

“Mujeres Guerreras” que luchan o que han luchado contra el Cáncer, invitan a su evento musical con causa, este sábado 8 de agosto en el teatro “Hermanos Domínguez” en San Cristóbal de Las Casas, para recabar fondos económicos y continuar con su tratamiento.

En conferencia de prensa dieron a conocer que se presentarán: Daniel López y Sus Inolvidables Solitarios; Ángel de la Fuente y sus Ángeles Negros, así como Aurdi Urbina y su Grupo Coral Contracanto.

Angelica Carrillo mencionó que será “una noche donde la música se convertirá en esperanza para muchas mujeres”. Serán dos funciones, 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche.

Las mujeres sobrevivientes del cáncer invitan a la población a disfrutar de esta velada, con la participación de estas tres agrupaciones.

“Un espectáculo lleno de romanticismo, nostalgia y para disfrutar de los grandes éxitos que han marcado generaciones”.

Todo lo recaudado será a beneficio de las “Mujeres Guerreras” de San Cristóbal de Las Casas, para brindar apoyo, esperanza y acompañamiento a mujeres valientes que enfrentan la lucha contra esta enfermedad.