Mujeres indígenas, agentes de cambio

Ante la necesidad de promover un cambio cultural para eliminar la discriminación, se realizó el evento “Mujeres Indígenas en la Educación”, que de acuerdo con el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala es un espacio para escuchar y ayudar a las maestras indígenas.

El funcionario estatal calificó a las mujeres indígenas como uno de los grupos más vulnerables en la sociedad mexicana, por lo que resaltar su imagen contribuye a generar conciencia, tanto en la sociedad en general como dentro de las propias comunidades. Subrayó la necesidad de que las mujeres indígenas cobren conciencia de sus derechos y los transmitan a las siguientes generaciones para acelerar su proceso de liberación y autonomía.

Rezago

Al ser cuestionado sobre el rezago histórico, el funcionario reveló que en Chiapas, seis de cada diez personas que no saben leer ni escribir son indígenas, y de ellas, el 80 % son mujeres. Señaló que la actual estrategia de alfabetización está funcionando como un “acelerador del proceso de liberación”, con la participación de entre 50 mil y 70 mil mujeres.

Ante este panorama el secretario hizo un llamado a que las mujeres continúen con su educación, pues aseguró que aún persiste una resistencia cultural y machista.

Reconoció que muchas adolescentes interrumpen sus estudios por presiones culturales, pero apostó por la sabiduría ancestral que guardan las mujeres indígenas.