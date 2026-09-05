Mujeres, las más golpeadas por estrés financiero

El 42 % de las mujeres vive con estrés financiero alto, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, en Chiapas la condición se agrava con una de las tasas de informalidad laboral más altas del país.

La encuesta fue presentada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Concanaco Servytur, se detalla que el 62 % de las mujeres del país asegura que no les sobra dinero al final del mes.

Las mujeres concentran el 57 % de quienes perciben hasta un salario mínimo y el 55 % del gasto mensual en el hogar.

El estudio, que recuperó información de 20 mil 448 personas del país representativas de 92.8 millones de habitantes, reveló que el 72 % de la población mexicana presenta estrés financiero alto o moderado.

Panorama

En Chiapas, el panorama se vuelve aún más grave, pues los datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Ceieg), con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que el 73.48 % de las mujeres ocupadas en el estado trabajan en la informalidad, lo que equivale a más de 512 mil chiapanecas sin empleo formal, sin acceso a seguridad social ni prestaciones.

Además, el 77.26 % gana menos de un salario mínimo o no recibe pago alguno, y el 54.08 % se desempeña en el sector de los hogares, realizando labores domésticas remuneradas o agricultura de autosubsistencia.

En contraste, apenas el 29.33 % de las mujeres se emplea en empresas y negocios formales.

El ingreso promedio femenino mensual en Chiapas oscila entre los cuatro mil 742 pesos, uno de los más bajos del país.

En la presentación, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, señaló que "las mujeres hacen magia para que el dinero alcance: administran el hogar, resuelven imprevistos y sostienen buena parte de la economía familiar. Pero no podemos pedirles que hagan más con menos".