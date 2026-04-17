Mujeres piden la localización de su hermano

Dos mujeres indígenas, originarias del municipio de San Juan Chamula, solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), para la localización de su hermano Luis Fernando Pérez Pérez, desaparecido el pasado sábado 11 de abril.

Dieron a conocer a la prensa que hasta el momento desconocen su paradero, por lo que piden a la población y pueblos aledaños su apoyo.

Señalaron que ya presentaron la denuncia formal ante las instancias correspondientes, que es necesario que las autoridades intervengan para encontrar al joven indígena de aproximadamente 30 años de edad.