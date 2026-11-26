Más de un millón 210 mil 600 mujeres productoras han recibido apoyos directos y acompañamiento a través de los distintos programas destinados a los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el caso de Chiapas, miles de mujeres productoras rurales e indígenas reciben apoyos y programas coordinados; destacan 79 mil 326 mujeres indígenas beneficiarias de pequeña y mediana escala en el programa Fertilizantes para el Bienestar; siendo con ello, el estado con mayor número de registros.

Programas incentivan autonomía

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estos apoyos impulsados por el Gobierno de México fortalecen su independencia económica.

La cifra general representa el 38.15 por ciento del padrón total de personas beneficiarias en la República, que asciende a tres millones 173 mil 186 productoras y productores atendidos al cierre de octubre de 2026.

Entre los programas prioritarios se encuentran Fertilizantes para el Bienestar, con la entrega de insumos gratuitos a 847 mil 534 productoras, es decir, el 39.83 por ciento de quienes participan en este esquema.

Con Producción para el Bienestar se ha atendido directamente a 666 mil 917 mujeres con apoyos económicos, y se ha brindado acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo a 66 mil 511 productoras.

El programa Producción para el Bienestar otorga apoyos económicos directos anuales de entre siete mil 300 y 24 mil pesos en 2026 a pequeños y medianos productores agropecuarios, de granos, caña, café, cacao, nopal o miel, con prioridad para mujeres y población indígena.

Entre el 56 y 57.2 por ciento de los beneficiarios se ubican en municipios con población indígena y el 63.4 por ciento en la región sur-sureste, donde Chiapas tiene un peso relevante en cultivos como maíz, milpa y café.