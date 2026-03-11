Mujeres pueden destacar en cualquier rubro

Con el objetivo de visibilizar que no solo hay una forma de ser mujer, sino que pueden ser y destacar en cualquier esfera social, se realizó el panel Mujeres en la Ciencias, con la participación de panelistas de diversos estratos sociales y académicos que compartieron diferentes visiones personales y profesionales.

Mauricio Albores Argüello, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que el evento se realizó en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

La idea es que compartieran desde sus identidades cada situación que atraviesan para poder hacer ciencia, bajo el entendido de que la ciencia no solo es de un punto de vista positivista, sino también cualitativo, etnográfico, para que las y los estudiantes puedan adoptar esas visiones.

Panelistas

Participaron como panelistas Soledad Hernández Solís, Gabriela González Ocampo, Kenia Roque Velázquez, Angélica Evangelista García, Selene Escarpulli Avendaño, Adriana Zapata Marroquín, Maricarmen Pereyra Vázquez. Todas de una esfera social y académica diferente.

“La finalidad de tener a todas esas invitadas de esferas e identidades tan diferentes, es que cada una comparta sus historias que las ha llevado a destacar y compartir para que las jóvenes sepan que pueden estar en cualquier trinchera, con una visión propia”.

Reiteró que es importante realizar este tipo de eventos en la universidad, para crear espacios de diálogo entre estudiantes y mujeres con gran experiencia, que las perspectivas que tengan las estudiantes no solo sean las académicas. Hay posiciones muy privilegiadas y que exalumnas, activistas, académicas, compartan sus experiencias nutre la formación de las jóvenes.