Mujeres trans detenidas no son respetadas: Pereyra

En los últimos meses se ha identificado un incremento del 40 % en las detenciones de mujeres trans, en su mayoría por delitos relacionados al narcomenudeo, en ciudades como Suchiapa, Villaflores, Tapachula, Palenque, Pichucalco. Más allá de cuestionar si son culpables o no, su identidad de género no es respetada y son llevadas a los separos de hombres.

Lo anterior, lo dio a conocer Maricarmen Pereyra Vázquez, activista por la comunidad LGBT. Dice que la mayoría, sino es que todas, sus documentos personales no coinciden con su identidad de género, porque el trámite para hacer la modificación fue aprobado para que se realice de forma libre y gratuita apenas hace un par de semanas.

Violencia

Es así que “en la procuración de justicia sus derechos no son respetados, porque son registradas con el nombre que aparece en su identificación y su nombre social es anotado como un alias. Sumado a eso, algunas han sido golpeadas, humilladas, son obligadas a cortarse el cabello y recluidas en centros penitenciarios de hombres”.

Además, ya en las áreas varoniles, algunas han sido violentadas por otros reclusos. La activista consideró importante que las autoridades supervisen la aplicación de la justicia en los procesos de las detenciones y el registro de los nombres cuando sean personas de la comunidad trans. Sobre todo cuando se trata de migrantes, quienes enfrentan a una mayor vulnerabilidad. Tienen identificados dos casos en Tapachula, de mujeres transgénero migrantes que fueron detenidas por una riña.

Otro problema es que no les permiten el acceso a su tratamiento de reemplazo hormonal en el caso de las que lo llevan, y es que no pueden pagar un abogado particular, porque la mayoría no cuenta con un nivel educativo alto y menos los recursos económicos.