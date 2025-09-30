Mujeres tseltales marchan para pedir paz en Gaza

Católicos, en su mayoría mujeres de varios municipios marcharon desde de la zona El Carmelito ubicado en la carretera Comitán a Teopisca para pedir paz en Palestina.

Las mujeres son originarias de los municipios de Amatenango del Valle, Las Rosas, Aguacatenango y Teopisca quienes se sumaron a la peregrinación atendiendo el llamado que hizo la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Marchan pese al clima

Las mujeres de origen tseltal recorrieron varios kilómetros, bajo las inclemencias del sol, realizando oraciones, consignas y cantos para pedir por la paz en Palestina, así como en el mundo.

Son católicos de las distintas zonas pastorales y parroquias, peregrinos que llegaron al templo de San Agustín en Teopisca donde se realizó una celebración eucarística presidida por el sacerdote Elías Hernández.

Alto al genocidio

Las mujeres exigieron un alto al genocidio que ha dejado a miles de víctimas en Medio Oriente principalmente mujeres, hombres y niños.