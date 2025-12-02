Mujeres tsotsiles expondrán arte textil

Setenta mujeres de diversas comunidades de Zinacatán formarán parte de la exposición “Tejiendo Sueños”, evento que reunirá el trabajo textil creado por tsotsiles que forman parte de la cooperativa Mujer Sembrando Vida.

Este espacio está dedicado a la preservación y evolución del arte tsotsil textil, donde además se trabaja con el telar de cintura bordado a mano y máquina, la fusión de técnicas ancestrales con prácticas contemporáneas da paso a la creación de piezas únicas.

Proyecto

El proyecto Tejiendo Sueños presenta dos colecciones: una de ropa y otra de textiles para el hogar las cuales fueron desarrolladas a lo largo de dos años y que estuvo acompañada de una organización humanitaria que apoyó en procesos de diseño, confección y desarrollo de negocios.

Los diseños están inspirados en elementos del entorno natural como: plantas, aves, cielos, montañas y semillas, que son fruto del trabajo realizado en las comunidades de Bochojbo-Zinacatá, Nachig, Jech Chentic, Pasté y Elambó.

Algunas de las piezas que serán expuestas recuperan técnicas antiguas como el aplicado de plumas y el brocado en telar de cintura.

A la par de este mismo evento se realizará un desfile para homenajear la creatividad de las mujeres diseñadoras que sostienen los hilos culturales de Zinacantán.