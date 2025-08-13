Mujeres y naturaleza: Exposición de tsotsiles

Julieta Gómez y Flor Pérez, integrantes de la colectiva fotográfica Stsetik Bolom, compartieron los detalles de su próxima exposición “Mujeres y naturaleza: una mirada de las jóvenes tsotsiles”, que se inaugurará este viernes 15 de agosto a las 4:30 de la tarde en la planta alta del Museo de San Cristóbal (Musac).

La muestra reúne el trabajo de 12 fotógrafas indígenas de Chamula, Zinacantán y Huixtán, presenta 28 imágenes que exploran la relación entre las mujeres y su entorno natural, así como las realidades cotidianas que enfrentan.

“El proceso nos llevó año y medio. Hubo días difíciles: elegir el clima, el lugar y el mensaje que queríamos transmitir”, explicó Julieta Gómez.

Flor Pérez, por su parte, destacó la importancia de la colaboración dentro del grupo: “Somos puras mujeres, hay conexión, entendimiento. Es un colectivo con mucho amor”, expresó.

Proyecto

La exposición, coordinada por Margarita Martínez Pérez, se presentó por primera vez en Guadalajara, sin embargo el proyecto aún estaba en desarrollo.

Esta ocasión su versión será completa y permanecerá expuesta durante un mes en el Musac.

Ambas artistas hicieron un llamado a más mujeres indígenas a sumarse al arte: “Que se atrevan a explorar, a usar la fotografía como herramienta para inspirarse y abrir nuevos caminos”, concluyó Flor.

La colectiva Stsetik Bolom está integrada por Antonia Verónica Pérez, Camila Sakubel Pérez, Cristina Maricela Ara, Estrella Andrea Pérez, Iris Pachulel, Julieta Gómez, María Elena Ara, Mitzi Nataly Gómez, Nichim Bojton, Naomi López, Susana Díaz y Susana Petrona Pérez.