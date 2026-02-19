Mujeres y su aporte a los acuerdos de San Andrés

En el marco de los encuentros que reflexionan sobre los 30 años de los Acuerdos de San Andrés, Araceli Burguete, socióloga e investigadora, recordó el papel que jugaron las mujeres en las mesas de diálogo que resultaron en los acuerdos.

Araceli Burguete señaló que el 10 de septiembre de 1995 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno de México acordaron las reglas de diálogo y la instalaciones de 6 mesas, una de las cuáles trataría sobre el derecho de las mujeres en Chiapas.

Sin embargo, ante la incertidumbre de los diálogos, se consideró necesario que algunos temas previstos fueran incorporados como subtemas en la mesa número 1, de derechos y cultura indígena. La socióloga indica que fue así como se conformó el grupo cuatro sobre derechos y cultura de la mujer indígena.

Derechos de las mujeres

Burguete señaló que el tema de los derechos de las mujeres ya se encontraba en el plan político del EZLN, pues antes de 1994 ellos ya conmemoraban el 8 de marzo como el día de la mujer trabajadora.

Además dentro de las 10 leyes revolucionarias que publicaron en su levantamiento había una que buscaba modificar la condición de la mujer indígena. En el articulado de dicha ley se proponía, entre otras cosas, el derecho de la mujer a elegir cuántos hijos tener y cuidar, un tema que Burguete considera complejo para la época por los tabúes religiosos.

Araceli Burguete recordó que, entre las lideresas zapatistas, la mayor Ana María siempre se quejaba por lo ignoradas que quedaron durante el proceso, esto, explica la investigadora, debido a que los medios focalizaban y endiosaban a ciertos personajes. Situación que no sucedió con la comandante Ramona, “a quien por problemas de salud la perdimos”, agregó.

Por lo mismo, Burguete lamentó que en el programa en conmemoración de los Acuerdos de San Andrés, no existiera una mesa de mujeres.